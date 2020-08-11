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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.08.20 19:30

Две сотни с ЕГЭ Сергея Савина и одна проблемная сотня Евгения Никоры

Период сдачи экзаменов в Мурманской области завершился. Позади бессонные ночи за учебниками и волнения за оценки. Выпускники уже получили результаты ЕГЭ и для некоторых они оказались более чем успешными.

27 человек получили за свои знания оценку в 100 баллов. Однако самым успешным стал житель Мурманска Сергей Савин, который получил наивысший балл за два предмета.

Такой результат не остался не замеченным. Сергей встретился с главами города  Мурманска. Мэр областного центра Андрей Сысоев и глава администрации Евгений Никора пообщались с одаренным выпускником. Они поинтересовались планами Сергея на жизнь и о том, как он смог добиться таких результатов.

Конечно, для того чтобы набрать 100 баллов, нужно уделять много времени учёбе. Но и без грамотно организованной образовательной системы, особенно в период пандемии, без профессионального преподавательского состава, таких успехов достичь сложно.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Во-первых, дети последние месяцы доучивались дистанционно. Во-вторых, как правильно организовать экзамены? Как обеспечить безопасность детей? Все эти вопросы мурманское образование решило. И оказалось, что мы действительно готовы к такой работе. Сказать, что всё было просто, нет. Очень многие зависело от федералов, потому что все платформы федеральные».

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Кому-то это помогло, кому-то помешало. Надо это ещё проанализировать. И конечно, не могу не сказать о дефиците педагогических кадров на территории города Мурманска. Мы работаем над тем, чтобы учителя, молодые учителя приходили. Но всё равно больше 100 человек у нас дефицит, достаточно серьёзный».

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