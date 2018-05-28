Две яркие игры в честь одного юбилея

Подошёл к концу и хоккейный сезон. Завершающий матч в этом году посвятили 80-летию региона. На лёд вышла сборная ветеранов торгового порта и правительства Мурманской области.

Для Мурманской области, как и для любого северного региона, хоккей – это один из самых любимых и популярных видов командно-игрового спорта. Он развивает не только физическую силу и ловкость, но учит работать сообща и не останавливаться ни при каких трудностях. В рамках празднования 80-летия Мурманской области на льду Ледового дворца спорта встретилась сборная правительства региона и команда ветеранов Мурманского морского торгового порта. Посмотреть на представителей власти и докеров в непривычной обстановке пригласили всех жалеющих.

- Мы в этом году проводили дни Мурманской области в Совете Федерации и там, кстати, тоже были спортивные соревнования, - рассказал Алексей Тюкавин, заместитель губернатора Мурманской области. - Мужчины играли в футбол с командой Совета Федерации, а женщины в волейбол. Победила, естественно, дружба. Мы решили провести тоже самое в Мурманске.

Отличительная черта команды ветеранов торгового порта в том, что она принимает в свои ряды только тех игроков, кому уже больше 40 лет. А вот у сборной правительства Мурманской области таких ограничений нет, и многим из игроков пришлось хорошенько потренироваться.

- Сегодня чиновники на своём примере показали, что надо заниматься спортом, - говорит Лариса Круглова, депутат Мурманской областной Думы. И это здорово, что люди ещё помимо своей работы находят время и для занятия спортом. Хоккей - это не просто так: выйти и поиграть, это очень сложная игра. Сегодня люди показали, что они в очень хорошей физической форме и для многих являются примером, в том числе и для подрастающего поколения.

Счёт в игре открыла команда правительства. Игрок под номером 9, полковник полиции Владимир Горнаев, забил шайбу в первые минуты игры. В целом матч получился очень напряженным и динамичным. Практически до последних мгновений сборные шли нос в нос, но на последних минутах «ветераны торгового порта» забили шайбу в ворота чиновников и выиграли матч.

- Массу удовольствия получил, - говорит Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. – Все убедились, что спортом может заниматься человек в любом возрасте.

После напряжённой игры всех её участников наградили памятными медалями, а лёд передали в распоряжение настоящих профессионалов спорта: сборной Мурманской области и гостям турнира команде «Скандинавия». Наши земляки буквально вкатали зарубежных гостей в лёд, выиграв со счётом 10:1. Однако, представители сборной скандинавских стран ничуть на поражение не обиделись.

- Мы занимаемся тем, что строим мосты дружбы между нашими странами, несмотря ни на какую политику, - отметил Вильям Шёстранд, президент Баренц-хоккейной лиги. - «Спорт – строитель мира» - это наш девиз.

По окончании матча игрокам обеих команд вручили памятные медали и кубки за участие в матче, а так же отметили лучших игроков турнира и тренеров команд.