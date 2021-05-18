Дверь салона ритуальных услуг вызвала ненависть у припозднившегося северянина

Порой, действия нарушителей порядка сложно объяснить простой логикой. Например, в случае, когда молодой человек свою удаль решил показать, нанеся несколько пинков по двери одного из салонов ритуальных услуг.

Судя по кадрам, снятым камерой наружного видеонаблюдения, произошло случившиеся ночью, когда на улице не могло быть свидетелей. Сказать, какие чувства побудили молодого человека напасть на дверь салона, сложно. Но нарушитель правопорядка после серии ударов ногами успокоился и ретировался с места происшествия.

Его товарищ за выходкой друга наблюдал со стороны. Владельцы салона ждут, что молодой человек придёт с повинной и возместит причинённый материальный ущерб. Иначе о ЧП узнают в правоохранительных органах, а это уже другая ответственность.