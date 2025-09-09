Дверь в мир профессий: Центр профессиональной ориентации «ПрофСтарт» открыл набор детей на новый учебный год

Где ребёнок научится шить, чинить розетки и даже разговаривать по-корейски? Ответ: в Центре профессиональной ориентации «ПрофСтарт».

Юность – время, когда кажется, что все дороги открыты и есть желание изучить весь мир. Кто-то хочет попробовать себя в роли повара, а кто-то механика, есть дети, грезящие о больших модных показах с их собственной кутюрной коллекцией, а кто-то хочет создавать модные стрижки и укладки волос. Основам этих профессий можно обучиться и в школьном возрасте. В мурманском Центре профессиональной ориентации «ПрофСтарт» состоялся день открытых дверей, где ребята познакомились с педагогами, которые готовы открыть им дверь в мир профессий.

Ирина Кузнецова, педагог по направлению «Одежда моей мечты»: «В сентябре приходят люди, которым одежду купили … Можно! Будем переделывать».

Центр «ПрофСтарт» - это бюджетная организация, помогающая ребятам определиться с будущей специальностью, сменила несколько названий, но суть осталась, какой была в момент создания - в 1980 году: помочь ребёнку освоить понравившуюся профессию. В наше время от числа существующих в Центре направлений разбегаются глаза: фотография, ораторское искусство, иностранные языки, дизайн одежды, технические специальности. Например, узнать, что такое напряжение и каким прибором его измерить, можно на уроках физики в школе, однако, как эти знания применить в быту, научат именно в «ПрофСтарте».

Валерий Соколов, педагог по направлению «Основы электротехники и электромонтажных работ»: «Мы починили уже шесть телевизоров».

Как говорит педагог Валерий Соколов, к детям применяют индивидуальный подход: отстающих подтягивают, сильно забегающих вперед останавливают, всё-таки техника безопасности превыше всего. Главное – это желание, всему остальному можно научиться. Хотя физические эксперименты мало кого оставляют равнодушным, поэтому специальность остаётся такой популярной и востребованной.

Валерий Соколов, педагог по направлению «Основа электротехники и электромонтажных работ»: «У нас есть такой экспериментальный движок … Им самим интересно».

Что касается тех детей, которые хотели бы смотреть дорамы в оригинальной озвучке, а слушая K-pop понимать, о чем поёт их любимая группа, в Центре существует направление «Давайте говорить по-корейски». Педагог, которая так же откроет тонкости написания и чтения иероглифов, не только получила образование филолога стран Дальнего Востока, но владеет корейским и китайским, проходила практику с носителями языка в Пусане.

Марина Сташенко, педагог по направлению «Давайте говорить по-корейски»: «Если тебе нравится, ты можешь погрузиться в это с головой, а в дальнейшем даже изучать язык самостоятельно … Мы очень много разговариваем о корейской культуре, о корейской истории».

Направление популярно, как, собственно, и корейская культура, которая богата не только айдолами и аниме. Знать язык, значит иметь доступ и к развлечениям, и к знаниям, а широкий кругозор будет всегда полезен не зависимо от возраста.

Но бывает и такое, что подростки сталкиваются с тем, что не могут выбрать, кем стать во взрослой жизни. В «ПрофСтарте» ребята могут не только найти секцию по душе, но и подходящую профессию. Если кто-то пока не определился, то в Центре работает психолог, он помогает детям пройти профориентационный тест.

Анастасия Козлова, педагог-психолог в Отделе профессиональной ориентации Центра «Юная Гвардия»: «У детей запрос по поводу того, что они не знают, кем быть в будущем … Ребёнку легче выделить ту профессию, которую он планирует выбрать в будущем».

Центр делает акцент на то, чтобы ученики имели возможность продолжить своё обучение уже на профессиональном уровне. Подопечные ребята посещают колледжи и предприятия города, где могут определиться с выбором.

Наталья Сайтбаталова, директор Центра патриотического воспитания «Юная Гвардия»; «По окончанию обучения ребята получают свидетельство установленного образца … И, конечно к нашим выпускникам больше внимания».

Выпускники «ПрофСтарта» не только владеют практическими навыками, что очень полезно в учебе, но и получают преимущество среди абитуриентов на момент поступления.