Двери для посетителей открыла Новоторжская ярмарка «За шубой!»

Д.О. Вернер

Вы ещё "придумайте" праздник "Палка, палка, огуречик, вот и вышел человечек". Ну, придумали это в 2016 году, но ведь это не так! Сугробы получаются от того, что снег вовремя не вывозят! А ведь Библиот