Двери «Норвежской выставки» открыты для северян в трёх городах региона!

На этой неделе с 22 по 26 ноября проект работает в Мурманске, Североморске и в Заполярном.

Европейские компании продолжают покидать российский рынок – магазины закрыты, а продажи остановлены. Хранение вещей стоит больших денег. Поэтому многие фирмы продают свой товар с огромными скидками. Благодаря этому у северян есть возможность очень выгодно приобрести верхнюю одежду на «Норвежской выставке», где представлены куртки на любой сезон.

Павер Чертков, старший менеджер «Норвежской выставки»: «Евросоюз хотел наказать Россию санкциями, поэтому европейские компании продолжают покидать российский рынок. Для России и для нас это не очень хорошо, но они сами себя и наказали, потому что товар вывезти они не могут. Товарооборот между странами закрыт, причём это решение Евросоюза. Куда его девать? Вывезти они товар не могут, хранить дальше на складах – дорого, поэтому им приходится распродавать его со скидками аж до 70%».

Более двух сотен наименований парок, «Алясок», дубленок, шуб и многих других зимних и демисезонных курток представлено на «Норвежской выставке».

Алина, менеджер «Норвежской выставки»: «Вашему вниманию представляем дублёнку двухстороннюю, облегчённую. Она выполнена в тафтинг овчина. Сверху идёт замша, обработанная полифид маслом. Если вы попадаете под мокрый снег, сильный ветер, то на ней не остается пятен, она полностью не продувается и при этом она супертёплая, хоть и лёгкая.

У гостей есть возможность приобрести верхнюю одежду высокого качества по выгодным ценам. И стоит поторопиться, ведь больше поставок одежды от европейских производителей не будет.

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Изделие красивое, теплое! Здесь очень хорошие продавцы».

«Норвежская выставка» будет работать до 26 ноября - с 10 до 20 часов в Мурманске по адресу: Кольский проспект, 134 (первый этаж торгового центра «ФОРУМ», справа от МФЦ); в Североморске - на улице Советской, 27а (в торговом центре «Очаг») и в Заполярном - на улице Мира, 6 (бывший магазин «Корона»).

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