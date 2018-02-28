Двери открыла традиционная ярмарка «Весенний каприз»

Под одной крышей представлено огромное количество различных товаров: тут и духи, и одежда и продукты питания. Побаловать мурманчан вкуснейшей рыбой прибыли гости с далекой Камчатки.

Дальневосточный лосось, чавыча, кижуш, камчатская корюшка и конечно вкуснейшее украшение праздничного стола - красная икра. От ассортимента буквально глаза разбегаются, тут каждый, даже самый искушенный гурман, найдёт себе что-то по вкусу.

Несколько раз в год экзотическую для Мурманска рыбу привозят с далёкой Камчатки. Жители столицы Заполярья этого момента ждут с нетерпением:

- Мы всё время берём тут селёдочку, постоянно. Уже раза 4 брали. Очень вкусная селёдочка.

- Всегда у них покупаем, очень вкусная. Сейчас вот копчёную взяли рыбку попробовать.

- Выбор очень богатый, честно говоря, глаза разбегаются, всё хочется попробовать. А выбираем то, чего в Мурманске нет. Например, белужка, ещё что-нибудь.

От покупателей отбоя нет: кто-то запасается впрок уже знакомой продукцией, а кто-то пришёл впервые, учуяв запах копчёной рыбы. А чтобы не ошибиться в своём выборе, на ярмарке всё можно попробовать на вкус. Как признался продавец павильона: больше всего жителям Мурманска понравилась чавыча. За её насыщенный красный цвет и нежный вкус её прозвали «Царицей лососевых». В России эту рыбу можно встретить только на Камчатке.

- Икра чавычи самая лучшая икорочка. Сухая, жирненькая, такая нежная, - расхваливает товар Джамшет Алебоев, продавец-консультант павильона «Икра и рыба Камчатская». – Рыба коптиться на ольхе, всё натуральное, с живой рыбы, а не из замороженной. Сохранены все витамины омега 3, омега 6. А рыбий жир – всё в нём есть!

Мурманский покупатель очень нравится дальневосточным гостям. Принимают купцов из далёка в холодном северном городе с теплом и радушием. Вот только в этот раз они приехали к нам в гости совсем ненадолго. Выставка работает только до 4 марта в павильоне «Экспоцентр» на Кольском просп., 51. А это значит, самое время закупить угощения к празднику весны.

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