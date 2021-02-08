Двери открываются: МАГУ и МГТУ вернулись к очному формату обучения

С конца октября студенты были вынуждены уйти на смешанную форму обучения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Теперь воспитанники вузов вновь смогли сесть за парты.

В онлайн-формате останутся потоковые лекции, которые посещают несколько групп.

Хотят ли все молодые люди возвращаться к теперь уже ставшему непривычным старому принципу обучения, сегодня сказать сложно. Ведь у дистанционной учёбы есть свои преимущества. Например, чтобы послушать преподавателя, не нужно было идти в вуз. Но есть и те, кто рад очному формату.

Иван Плаунов, студент МГТУ: «Наконец-то мы вернулись в очный формат я этого долго ждал, потому что в дистанционном формате ты не видишь лиц, а сейчас можно увидеть преподавателя, его глаза, сейчас легче пойдёт учёба».