Движение – это жизнь, а жизнь – это движение – секрет долголетия от Александра Петровича Буркова

Секретом того, как не терять интерес и вкус к жизни, оставаясь и в 89 лет бодрым и полным сил человеком, поделился Александр Петрович Бурков. Мурманчанин, в прошлом конькобежец, строитель и заводчанин. В настоящем - певец и большой энтузиаст. Родился Александр Петрович в 1936 году в деревне с говорящим названием Философская, Каргопольского района Архангельской области.

В семье рабочих он появился на свет 9-м ребёнком. В 15 лет Александр Петрович попал в Мурманскую область, отправился на строительство в столицу Северного флота в город Североморск.

Александр Бурков: «Разместили нас на улице Пионерской … По тем временам – это было капитальное и хорошее здание».