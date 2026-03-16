Движение КВН в Мурманской области активно развивается по всем направлениям
Четыре дня в Мурманске проводили семинар по развитию КВН-движения инвалидов. В рамках него были полезные лекции, просмотры выступлений, игры в «Разминку», а также простое общение участников.
Инва-команда КВН «И смех и грех» ежегодно участвует в соответствующей лиге. О юмористическом таланте этих ребят знает вся страна, а в прошлом году они даже стали чемпионами лиги для инвалидов. Такой уровень, конечно, надо повышать и в новом сезоне Мурманлиги «И смех и грех» планирует составить конкуренцию другим командам.
Почему КВН так увлекает игроков?
У каждого свои цели в этом ремесле. Однако, у участников инва-команд есть не только личные амбиции, но и оздоровительный фактор. Работа в Клубе весёлых и находчивых оказывается полезна для здоровья.
Ближайшие игры «Своей лиги ВОИ» и мурманской официальной лиги КВН состоятся уже в апреле.