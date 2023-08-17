«Движение Первых» запустит в Мурманской области проект по безопасному вождению для школьников

Проект «Безопасность в движении» призван снизить аварийность с участием велосипедов, самокатов и средств индивидуальной мобильности.

В школах региона можно будет пройти специальные курсы управления велосипедом и самокатом, проведением курсов «Движение Первых» будет заниматься совместно с активистами объединения «Юные инспекторы движения», созданном при поддержке Госавтоинспекции.

Сейчас обе организации заняты подготовительной работой. Как сообщает Минобр Мурманской области, в нашем регионе проект будет реализован в первом триместре учебного года.