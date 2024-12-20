Движение поездов через станцию Княжая в Мурманской области полностью восстановлено

Первым проследовал грузовой поезд, следом идёт пассажирский Мурманск – Санкт-Петербург.

Глава РЖД отметил профессиональные и грамотные действия поездной бригады во время происшествия в Мурманской области. Он поручил представить к наградам сотрудников бригады, которые помогали эвакуировать людей из вагонов.

Сейчас в больницах остаются 20 пострадавших при столкновении. Состояние 6 из них оценивается как тяжёлое.

Всего пострадали 44 человека, 2 из них погибли.

Суд заключил под стражу машиниста грузового поезда, который снёс с рельсов пассажирский состав. Мужчине предъявлено обвинение за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.