Движение поездов на перегоне Куна – Ягельный Бор Октябрьской железной дороги восстановлено

Работы по ликвидации последствий аварии у специалистов заняли почти сутки.

Напомним, 21 сентября в районе Оленегорска сошли с рельс 5 вагонов пассажирского поезда сообщением Мурманск -Санкт Петербург. Никто из находящихся внутри людей не пострадал.

На месте ЧП работала специальная техника и бригады железнодорожников. По предварительной информации некоторых интернет-ресурсов, ранее на участке, где произошла авария велись ремонтные работы, причиной ЧП могла стать ошибка или некачественное их выполнение.

Пассажиров состава, сошедшего с рельс, в тот же день эвакуировали с места аварии.

Отправлены сегодня из Мурманска и задержанные из-за блокировки путей составы, следовавшие в Новороссийск и Москву.