Двое северян получили по 5 тысяч рублей за информацию о пьяных за рулём

Нарушители были установлены и задержаны полицейскими. Информация нашла подтверждение в ходе проверок. Решениями суда водители привлечены к соответствующей ответственности.

Напомним, постановление, согласно которому граждане, сообщившие в полицию достоверную информацию о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения, могут получить денежное вознаграждение, разработано и принято по инициативе губернатора. Оно вступило в действие с февраля текущего года.