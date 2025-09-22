Двое военнослужащих из Мурманской области получили право ношения крапового берета по итогам испытаний Северо-Западного округа Росгвардии в Архангельске

В них приняли участие около 30 претендентов из подразделений специального назначения и разведки.

Суровому экзамену в полевых условиях предшествовала долгая подготовка. Завершающий этап начался с 10-километрового марш-броска по пересечённой местности в полной боевой экипировке. Только шестеро смогли преодолеть сложнейшую дистанцию, справиться со всеми заданиями на их пути и дойти до огненно-штурмовой полосы.

Несмотря на трудности боец обязан беречь своё оружие. После прохождения полосы спецназовцы по одному произвели один выстрел вверх холостым патроном. В этот раз одного, чьё оружие дало осечку, отстранили от испытаний. И ещё один военнослужащий не уложился в норматив при выполнении спуска с высотного здания.

Кульминацией спецназовского экзамена стали поединки. Оставшимся четверым бойцам предстояло провести 12-минутную схватку друг с другом и с действующими краповиками по правилам рукопашного боя.

Несмотря на истощение физических и моральных сил все выстояли до конца.

Церемония вручения состоялась в воинской части. Новоиспеченным обладателям краповых беретов стали двое военнослужащих из Мурманской области, офицер спецназа из Архангельска и боец из Калининграда.

Марк, военнослужащий Росгвардии Мурманской области: «Было очень трудно».