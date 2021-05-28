Двор на улице капитана Орликовой отремонтируют к концу лета

До конца лета рабочие должны успеть закончить ремонт на улице Капитана Орликовой.

Дворы на улице Капитана Орликовой пока выглядят как после бомбежки. Повсюду ухабы, ямы и гравий. Такое впечатление обманчиво, поскольку здесь ведутся масштабные работы. Уже к концу августа на этом месте будет благоустроенная территория. Ремонт проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Здесь большой масштаб асфальтирования - более 4,5 тысячи квадратных метров, три деревянно-металлических лестницы, озеленение, замена канализационных люков и вся территория должна прийти в законченный вид».

Обустраиваемый объект с непростым рельефом, по словам главы администрации города Мурманска Евгения Никоры, подрядчикам хорошо знаком. В прошлом году во время ремонта дворов из-за скалистого грунта здесь пришлось даже проводить взрывные работы, чтобы установить новые опоры освещения. Этим летом технически сложных манипуляций не предвидится, поэтому ремонт должен завершиться вовремя.

Также пристальное внимание во дворах на Орликовой уделяется лестницам - их здесь три. Две из них уже успели обновить, последнюю также приведут в порядок и для удобства пешеходов установят перила.