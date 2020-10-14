Двор у 39-го дома на Кольском проспекте этим летом обновился до неузнаваемости

Здесь провели серьёзные ремонтные работы и сделали всё возможное, чтобы местные жители жили здесь комфортно. Осмотреть результаты капремонта приехал глава администрации Мурманска с депутатами горсовета.

Капитальный ремонт этого двора на Кольском проспекте для местных жителей стал настоящим событием. Здесь полностью заменили дорожной покрытие. Построили ливневую канализацию, которой так не хватало, подпорную стену, автостоянку и лестницы. За домами установили освещение и детскую площадку.

Леонид Мостовой, депутат Совета депутатов Мурманска: «Если сравнивать с тем, как этот двор выглядел в прошлом году, то это - небо и земля. Наверное, есть некоторые шероховатости, которые могут отметить горожане, есть некоторые вопросы к проведенному ремонту, но двор преобразился кардинально. Мне хочется верить, что те недочеты, которые выявили сегодня, они будут устранены».

Во время осмотра местные жители обратились к главе администрации Мурманска. Оказалось, что некоторые автомобилисты паркуют свои машины на новых газонах. И это, несмотря на то, что для них построена автостоянка с увеличенным количеством мест.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Я уже сейчас команду дал: «Кто не уберёт, я не виноват!». Нарушители будут оштрафованы. Но суть не в штрафе, а в отношении к своему двору. Вы сейчас в новом дворе, который стоит 29 миллионов рублей. Если потрачены деньги, если есть инициатива жителей сделать новый двор, надо уважать чужой труд и своих соседей».

Также местные жители попросили досыпать грунт у подпорной стены, чтобы деревья не засохли и не пострадали зимой. Евгений Никора пообещал провести соответствующую проверку и при необходимости выполнить эту просьбу.

Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов Мурманска: «Понятно, что у людей всегда возникают какие-то дополнительные вопросы. Так и должно быть на самом деле. Всегда надо стремиться к лучшему. И мы будем слышать людей, исполнять их наказы».

В рамках первоначального проекта двор закончен полностью, но работы ещё не приняты. Это произойдёт в ближайшие две недели, рассказал сити-менеджер. Подрядчикам осталось убрать мусор и завершить установку нового ограждения и скамеек.