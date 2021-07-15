Двор у дома №19 на улице Полярные Зори - комфортная и продуманная территория

Но так было не всегда. Как говорят местные жители, придомовый участок нуждался в ремонте. Здесь был разбитый асфальт, плохое освещение, отсутствие парковки – всё это создавало большие неудобства. Однако сейчас, видя результаты работы, проделанной строителями, старожилы довольны.

Единственное, что пока ещё не доделал подрядчик, освещение и озеленение. Однако и это в скором времени будет исполнено.

Сами жители активно участвовали в создании дизайн-проекта своего двора. В частности, парковка с продуманной разметкой – это результат их труда.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Они уже нанесли новую разметку для парковки своих автомобилей. Это не мы делали, это уже силами управляющей компании и жильцов дома нанесена новая разметка».

Однако ремонтные работы в Мурманске на этом не заканчиваются. Евгений Никора отметил, что губернатор вместе с администрацией города подписали постановления о ямочном ремонте дворов.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Губернатором выделено 100 млн рублей на эти цели. Это огромная поддержка. До конца следующей недели мы примерно уже будем представлять, сколько это будет дворов, 310-290.

Сейчас управляющие компании подают заявки на ремонт дворов, на очереди стоят 77 придомовых территорий.