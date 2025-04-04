Дворец культуры Росляково пополнился новыми произведениями искусства

В выставочном зале ДК «Судоремонтник» в Росляково открыли две новые экспозиции: «Творю от сердца и души» и «Следуя за вдохновением».

Юлианна Шульгина, методист ДК «Судоремонтник»: «Сегодня у нас открытие двух персональных выставок. Валентины Шмарук - декоративно-прикладное творчество и Анастасии Герасенко - «Следуя за вдохновением», живопись. Мы работу свою планируем на год, а в течении года ежемесячно меняются выставки. Каждый месяц у жителей Росляково и гостей есть возможность познакомиться с новыми авторами».

Живопись увлекла Анастасию Герасенко ещё в школе. Работа с красками началась с оформления стенгазет, а переросла, буквально, в смысл жизни.

Анастасия Герасенко, художник: «Вдохновляюсь я красотой нашего Заполярья. Я очень люблю наш край, я здесь родилась, прожила всю жизнь… Наша семья связана с севером с 1942 года. Моё сердце отдано Заполярью».

В каждой картине - личная история. Помимо изобразительного искусства Герасенко пишет прозу и стихотворения. Любовь к Северу вдохновила автора и на создание книги «Сафоново – поселение, гарнизон, посёлок».

Анастасия Герасенко, художник: «Я очень люблю это место, действительно прониклась уже очарованием этого небольшого гарнизона Вот здесь мы видим краешек дома по улице Преображенского, мы здесь жили с родителями, я через этот двор ходила на работу».

Автором выставки декоративно-прикладного творчества выступила Валентина Шмарук. Её красочные работы посвящены предстоящему православному празднику. Сама мастерица уже много лет трудится в монастыре в Калужской области, там она научилась вышивать иконы.

Валентина Шмарук, мастер декоративно-прикладного творчества: «В Москве была на выставке православной на ВДНХ, выходила и встретила монахов на выставке. Я им сказала, что хочу научиться вышивать иконы, они дали мне открытку с адресом. Я написала туда и меня пригласили. Я приехала, думала, что недельки на две, в итоге пробыла там три месяца: училась вышивать иконы».

Ткачество – неотъемлемая часть жизни Валентины Федоровны с самого детства. Техниками рукоделия владеет в совершенстве. Больше всего нравится вышивать бабочек, птиц и цветы.

Валентина Шмарук, мастер декоративно-прикладного творчества: «У меня около 90 работ вышивки бабочек, вышиваю крестом, бисером, гладью».

- Почему бабочки?

- Знаете, а это символ счастья, добра и любви. Она волшебная. Нравится и детям, и взрослым.

В день открытия выставку посетили учащиеся Детской школы искусств. Ребята изучают живопись и смогли ближе познакомиться с автором картин и задать все интересующие вопросы. Познакомиться с работами в ДК «Судорементник» может каждый желающий до 30 апреля.