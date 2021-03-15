Дворец культуры «Судоремонтник» в жилом районе Росляково празднует 40-летие

Ежегодно в нём проводят более двухсот мероприятий, а творческие коллективы ДК не только выступают на них, но и становятся участниками и победителями различных конкурсов.

ДК «Судоремонтник» вот уже 40 лет остаётся центром культурной жизни в Росляково. Здесь готовятся к праздникам, здесь же их проводят. Сейчас в стенах Дворца культуры работают 26 творческих коллективов, в том числе цирковой, а 13 - имеют звания «народный» и «образцовый».

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Люди могут заняться тем делом, к которому у них лежит душа. Это, пожалуй, самое главное. То, что ДК может предложить довольно широкий диапазон, это заслуга коллективов. Хочется их поблагодарить».

В честь 40-летнего юбилея учреждения глава города Андрей Сысоев вручил руководству «Судоремонтника» памятный адрес и почётную грамоту.

Творческие команды ДК регулярно участвуют в различных конкурсах всероссийского и даже международного уровней. В копилке местных артистов множество наград, которыми они гордятся и продолжают пополнять. Но это далеко не главное.

Иннокентий Зубров, директор ДК «Судоремонтник»: «Это семья, вы просто не видели, они сейчас стесняются. Когда я захожу или мой заместитель Зинаида Борисовна Шибко, они здесь ещё больше, чем я работают. Они бегут к нам, как родные внуки, дети. Мы ещё их родителей знали такими же. Дворец культуры – это место, где встречаются хорошие люди».

Именно такая связь поколений помогает прививать любовь к творчеству молодёжи. А это значит, что у ДК «Судоремонтник» впереди ещё много успешных лет.