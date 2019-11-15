«Дворик мурманских снеговиков» - примета приближающегося праздника

Десятки самых разных снеговиков: высоких, миниатюрных из снега и из картона заполонили городской двор. Школьники своими руками создавали экспонаты предновогоднего фестиваля.

В областном центре на улице Торцева неожиданно появился «Дворик мурманских снеговиков». Как бы вы ни старались, вам не удастся среди множества снежных человечков найти двух одинаковых, ребята мастерили их из пластика, бумаги и дерева.

«Сначала мы поняли, что снег сегодня будет рассыпчатым - нелипким, поэтому, как вы видите, очень много снеговиков сделаны собственными руками. Здесь у нас и гаишники, и лыжники, и звездочёты. Чем отличается ваш снеговик от гаишника? Он говорит учиться надо хорошо, уроки не прогуливать», - рассказывает о творческой задумке фестиваля Людмила Ананьина, начальник отдела воспитания комитета по образованию администрации города Мурманска.

Ребята показали, что преобразить мурманские дворы к зимним праздникам просто. Яркие арт-объекты, символизирующие приближение Нового года, создают особое настроение.

«Замечательная инициатива, дети её поддержали! – говорит Татьяна Елпанова, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Акция «Город Мурманск начинается с тебя» удалась, посмотрите какой праздник во «Дворике», здесь присутствует ощущение Нового года, счастья».

Напомним, в мае этого года на вернисаже детских дизайн-проектов учащиеся образовательных учреждений презентовали свои идеи по созданию комфортной городской среды. Задумки юных мурманчан уже получают отражение в городской среде. Возможно и фигурка моржика из снега, выполненная учениками 9-й гимназии, найдёт свое место в одном из скверов Мурманска.

«Мы собираемся предложить проект по благоустройству Семёновского озера, - говорит Алёна Анциферова, ученица 9-й гимназии города Мурманска. - Мы хотим, чтобы там был моржик, а также снеговик».

Всех ребят, которые принимали участие в фестивале снеговиков наградили почётными грамотами, но расходиться после завершения праздника никто не торопился – каждый хотел сфотографироваться с понравившемся ледяным другом на память.