Владимир Путин, Президент РФ, объявил, что следующая неделя будет нерабочей. При этом заработная плата будет сохранена. На такие меры правительство страны пошло в целях борьбы с коронавирусом.

Тем не менее, выходные будут не у всех. Сотрудники жизнеобеспечивающих организаций продолжат трудиться. В их числе и работники управляющих компаний.

Дворники и уборщики компании «Севжилсервис» остаются на боевом посту. Они убирают снег, скалывают лёд у подъездов многоквартирных домов. Несмотря на бушующую в мире пандемию коронавируса, люди работают, как и раньше. Однако теперь обязанностей у них прибавилось: помимо уборки и мойки подъездов, уборщики в масках и перчатках обрабатывают поручни и подоконники, домофоны и почтовые ящики обеззараживающим раствором. Причём делают это не по указке или согласно распоряжению, а по собственной инициативе. Всё, до чего могут дотронуться люди, должно быть безопасным.

Ирина Кузьмичёва, специалист отдела развития управляющей компании «Севжилсервис»: «Дополнительно закупили дезинфицирующие средства. Сейчас все подъезды будут обработаны. Работа управляющих компаний относится к службам жизнеобеспечения, поэтому, несмотря на выходную неделю, которую объявили, наши работники будут продолжать свою деятельность, потому что и подъезды надо обработать, да и паводки никто не отменял, аварии могут быть на домах. Поэтому слесари будут выходить на работу».

Пока вся страна будет сидеть на самоизоляции, управляющие компании продолжат трудиться. Единственное, что поменялось - приёма населения в офисе организации не будет. Для жалоб и предложений у входа в управление «Севжилсервиса» повесили специальный почтовый ящик. Также связаться с коммунальщиками можно через интернет или по телефону.