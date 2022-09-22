Дворовые «художники» наносят ущерб жителям МКД и городу

Мурманск заполоняют граффити на стенах. Вандалы портят фасады домов, учреждений, объектов культурного наследия. При этом, совершенно не задумываясь о том, что устранять эти надписи придется мурманчанам из своего кошелька.

Центр Мурманска – проспект Ленина. Здесь недавно отремонтированные жилые дома уже покрыты корявыми надписями. Это творения вандалов – в основном молодёжи, которая таким образом развлекается и пытается заявить о себе. Однако они не задумываются о том, что просто портят чужое имущество и обесценивают труд. Расплачиваться за их шалости будут мурманчане – чьи-то родители, бабушки и дедушки.

Александр Боянжу, заместитель начальника управления Октябрьского округа Мурманска: «Мы требуем с управляющих компаний, чтобы они закрашивали граффити в цвет фасада. Они тратят деньги, которые запланированы на ремонт и содержание, на покраску этих граффити. Ребята, которые наносят эти рисунки, непосредственно наносят ущерб жителям города. Также, по правилам благоустройства, нежилые объекты тоже должны содержать свои фасады в чистоте и порядке».

Штрафы на юрлиц, которые не устраняют нарушения, достигают 300 тысяч рублей. Что касается самих хулиганов, то их ловят полицейские, потом ставят на учёт и штрафуют родителей. Устранять несанкционированные надписи управляющие компании, обслуживающие жилые дома, или владельцы нежилых помещений должны оперативно. При этом, закрашивать граффити необходимо в тон краски фасадов. Но не всегда получается подобрать нужный оттенок, в итоге дома выглядят будто в заплатках. Иногда можно обнаружить исписанными даже автомобили.

Александр Боянжу, заместитель начальника управления Октябрьского округа Мурманска: «Если вы видите, что рисуют при вас, то сразу надо сообщать в полицию, чтобы задержали данных товарищей. Если вы их не поймали, никого нет, то вы должны обратиться в управляющую компанию или управление Октябрьского округа, мы будем применять меры.».

Для тех северян, кто хочет творить, но не знает, куда выплеснуть вдохновение, место есть. На подпорной стене по улице Папанина, 1 граффитчики законно могут поделиться с миром своим талантом.