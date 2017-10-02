Дворовые территории Мурманска меняют свой облик

Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» в Мурманске меняет облик родного города. Так, уже подходит к концу реконструкция придомовой территории на улице Достоевского. На очереди ещё пять дворов в Ленинском округе.

Под окнами многоквартирного дома на улице Достоевского кипят ремонтные работы. Асфальтное покрытие давно пришло в негодность, а на парковке стало не хватать мест для машин. На очередном собрании жильцы дома подали заявку для участия в программе «Формирование комфортной городской среды». Прошли все согласования, а в середине сентября двор стал строительной площадка.

- Объёмы работ - две тысячи 800 квадратных метров асфальта. Это и проезжая честь и тротуары, - рассказывает Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства Мурманска. - Где-то с полкилометра бортового камня и 400 метров пешеходных ограждений. Сейчас со стороны дворов у нас выполнены демонтажные работы, закреплён бортовой камень, выполнено щебёночное основание проездов и тротуаров. По пожеланиям жителей увеличена парковочная зона.

Впереди не только укладка асфальтного покрытия, но и ремонт дворовых лестниц и ливневой канализации. Не забыли и про озеленение: на газоны завезут новую землю. А в следующем сезоне засеют травой.

- Основной принцип этой программы - это учёт пожеланий граждан, - отмечает во время рабочей проверки хода работ Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Делается всё так, как видят организацию своего двора его жители. Поэтому программа и называется «Формирование комфортной городской среды». Отмечу, что в рамках этой программы улучшаются не только дворовые территории, но и места отдыха.

Завершить работы на улице Достоевского должны уже к 31 октября. Реконструкция идёт и в других мурманских дворах. Желающих попасть в программу «Формирование комфортной городской среды» хоть отбавляй. Заявки на реконструкцию дворов и придомовых территорий подали уже 157 многоквартирных домов Мурманска. Но, несмотря на такой колоссальный объём, в городской администрации уверены, что все планы могут быть реализованы. Вопрос в очередности, здесь свою роль сыграет и срок подачи и заявки и правильность оформления документов.