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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.12.20 19:30

Дворы Мурманска продолжают обновляться, радуя больших и маленьких горожан яркими и современными местами отдыха

Вот и на улице Хлобыстова появилась новая детская спортивная площадка. Оценили качество работ  сити-менеджер Евгений Никора и депутат горсовета Сергей Коробков.

У дома №26 по улице Хлобыстова теперь живут довольные дети и родители. В их дворе появилась новая площадка для отдыха. Здесь есть качели, гибкие элементы для лазания и даже мини-рампа для скейтборда. Её установили специально по просьбе местных жителей.

Сергей Коробков, депутат Совета депутатов Мурманска: «По этим площадкам ко мне, как к депутату, уже много раз обращались, потому что востребованность в них есть. Исходя из этого, эта площадка здесь и возведена. Кроме того, здесь идёт сочетание: спорт, физкультура и в тоже время детская площадка. Это правильно, чтобы как можно больше детей привлекались к различным занятиям».

Площадь спортплощадки около 500 квадратных метров. Во время её осмотра главой администрации местные жители обратились к нему с предложением установить здесь дополнительные ограждения.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Если у нас с рампы улетел скейтборд при попытке соорудить новый трюк, то он радостно летит в стекло автомобиля ближайшей автостоянки. Поэтому мы договорились, что посмотрим, как это можно организовать. Или здесь будет лёгкий заборчик, или сеточка, чтобы обезопасить стоящие неподалёку автомобили».

Также глава администрации отметил, что необходимо облагородить зелёную зону вокруг площадки. Этим займутся специалисты, когда выяснят, кому принадлежит эта территория.

Всего за последние несколько лет в Мурманске построено и обновлено 198 детских и спортивных площадок. По словам сити-менеджера, эта программа будет продолжена и в следующем году.

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