Дворы на Лыжном проезде отремонтированы, но не освещены

До 20 октября дорожникам и строителям надо успеть закончить ремонт на Лыжном проезде. Сейчас работы выполнены на 85 процентов.

В середине августа съёмочная группа «Арктик-ТВ» уже приезжала во дворы, расположенные по этому адресу. За полтора месяца рабочие успели уложить асфальт по периметру всей придомовой территории, теперь здесь действительно просторно и каждый автолюбитель смог выбрать удобное парковочное место.

Руслана Передрук, жительница дома: «Первое время не совсем понимали, а как парковать автомобили. Сейчас всё урегулировалось, всем места хватает».

Обратная сторона благоустроенных дворов – это машины, которые едут не сбавляя скорости. Раньше рытвины и неровности на дороге выполняли роль лежачих полицейских. В будущем здесь планируется установка дорожных знаков, напоминающие правила движения.

Во время объезда глава муниципального образования город Мурманска Андрей Сысоев остался недоволен работой управляющей компании: покосившиеся ржавые заборы придают обновленной территории удручающий вид.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Это просто стыд, сушилки, которым 50-60 лет. Управляющая компания за двором не следит».

Мурманчан беспокоит и отсутствие освещения - в вечернее время без фонаря приходится передвигаться буквально наощупь.

Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Подрядчик, который должен заменить все опоры освещения, их уже закупил, деньги направил. Но с завода ни ответа, ни привета, никто не отвечает. Асфальтирование сделали и площадку оборудовали, но темноте будешь вряд ли доволен. Совет депутатов и администрация города возьмут этот вопрос на контроль».

А пока специалисты занимаются монтажом детской площадки. Весь объект должен быть завершён 20 октября. Всего по программе «Формирование комфортной городской среды» в этом году проходит ремонт в 10 дворах областного центра.