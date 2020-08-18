Дворы на Лыжном проезде стали шире и светлее

До конца лета остаётся две недели и за это время дорожникам и строителям надо успеть закончить ремонт на Лыжном проезде. Уже сейчас работы выполнены более чем наполовину, подрядчик обещает, что объект будет сдан к началу сентября.

Во дворе на Лыжном проезде, 9 шумно и пыльно. Да и дорожный каток во время работы создаёт такие вибрации, что земля под ногами дрожит. Жителям многоэтажек придётся временно потерпеть такой дискомфорт, ведь уже к осени здесь будет уложен новый асфальт, а на месте пустырей специалисты установят детские площадки.

Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Здесь очень много парковочных мест появится, а со стороны дома появится полноценная дорога».

Придомовая территория ремонтируется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Перед началом строительных работ жители вносили в проект свои пожелания, каким бы они хотели видеть двор.

Станислав Ланин, заместитель директора муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства»: «Это было одно из желаний жильцов, чтобы максимально расширить парковочное место. На общем собрании это было принято, теперь мы видим это воочию».

Всего по программе «Формирование комфортной городской среды» за три года благоустроены 33 двора областного центра. В 2020 году проходит ремонт ещё в 10.