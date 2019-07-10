Дворы в припортовой зоне поможет модернизировать АО «ММТП»

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев и генеральный директор Мурманского морского торгового порта Александр Масько обсудили детали проекта по ремонту дворовых территорий

Дворы в припортовой зоне на улице Карла Либкнехта и на Водопроводном переулке сегодня выглядят удручающе – рядом с домами стихийные парковки, вместо качелей и каруселей – заросшие сорняками площадки. Проект благоустройства придомовой территории многоквартирных домов в рамках сотрудничества между администрацией и портом, призван решить эту проблему.

«Совместно с городом сегодня сделаем презентацию проекта, - сообщил Александр Масько, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт». – К работам надеемся приступить в этом году, в течение двух лет планируем полностью его реализовать».

Предполагаемый фронт работ впечатляет - помимо детской и спортивной площадок здесь обустроят парковку, но это совсем не значит, что двор лишится зелёной зоны. Наоборот, жильцы смогут разбить клумбы по своему вкусу, кроме этого, место отдыха оборудуют беседками и скамейками.

«Есть этапы работы, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Понятно, что реконструкция этого двора была оговорена, нужно было сделать проект и сегодня мы его презентуем. Будем обсуждать с жителями двора вопросы по проекту».

По словам главы администрации, подготовительные работы выполнят уже в этом году, а полностью масштабная реконструкция завершится в следующем.