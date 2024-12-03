Двойные стандарты, или Любимчики и пасынки БАМУ Росприроднадзора

Двойные стандарты в работе БАМУ Росприроднадзора продолжают удивлять рыбоводов Мурманской области и журналистов.

Редакция «Арктик-ТВ» уже рассказывала о том, как специалисты этой организации, по словам представителей рыбоводческих хозяйств, помогают компании «БЛК-Фиш» бороться с конкурентами. Теперь же ситуация ещё удивительнее - саму «БЛК-Фиш» БАМУ проверять не хочет.

В прошлом году на нашем телеканале выходил сюжет о том, что рыбоводческая компания «БЛК-Фиш» загрязняет берега Имандры металлическими понтонами. Конструкции лежали у берега в полузатопленном состоянии, ржавели и вызывали серьёзную обеспокоенность граждан, заинтересованных в сохранении экологии озера.

С того времени прошло больше года. Но… ничего так и не изменилось. Понтоны не убрали, а организации, которые должны следить за нарушениями, на сигналы не реагируют. Они ссылаются на то, что не могут проверить рыбоводов из-за моратория на проверки.

Получается очень интересная ситуация: к конкурентам «БЛК-Фиш» БАМУ Росприроднадзора приезжает, а вот к нарушениям БЛК подходят формально - выписали предписание.

В связи с этим у рыбоводческих хозяйств, которым не повезло вести деятельность по соседству с беспокойной компанией, возникает вопрос: а нет ли в этой ситуации коррупционной составляющей? Всё-таки очень странно, что в одном случае про мораторий на проверки, а в другом уже более года не могут устранить очевидные нарушения.

А может быть, в БАМУ просто не знают, что делать? Можем подсказать: следующий шаг, который должны предпринять проверяющие для устранения нарушений – обращение в природоохранную прокуратуру.