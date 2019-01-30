«Двуглавый орёл» возвращает нам правду о Николае Втором

В Мурманске стартовала просветительская кампания, посвященная жизни и правлению Николая II. Общество «Двуглавый орёл» организовало для жителей города в здании железнодорожного вокзала мультимедийную выставку об известном монархе.

На белоснежных полотнах проносятся кадры исторических событий, произошедших во времена правления Николая II. В старинном здании железнодорожного вокзала, впервые в его истории развернулась масштабная мультимедийная экспозиция, которая красочно и ярко рассказывает об известном монархе и основателе города Романов-на-Мурмане.

- Мы решили открыть выставку здесь, потому что Николай Второй, последний император России, основал этот город, проложил железную дорогу сюда, - говорит Андрей Крупин, режиссёр. - Это вклад в популяризацию наследия нашей страны.

По результатам голосования акции «Великие имена», которая завершилась в декабре прошлого года, абсолютным победителем стал Николай Второй, его именем планируют включить в название аэропорта Мурманска. По такому случаю историческое общество «Двуглавый орёл» из Москвы решило организовать не только выставку о царе, но и провести круглый стол, во время которого были представлены доклады о дореволюционной России.

- Нам очень приятно, что именно в Мурманске живут благодарные Николаю Второму люди, что именно здесь находится аэропорт, которому присвоят имя Николая II, - говорит Константин Малофеев, председатель исторического общества «Двуглавый орёл». – И это справедливо, потому что он много времени уделял развитию полярной России, Севера. Он был отцом полярной авиации и очень хорошо, что аэропорт будет носить его имя.

По словам представителей исторического общества «Двуглавый орёл», число их последователей с каждым днём увеличивается, а неделю назад в Мурманске также открылся филиал их общественной организации.

- Дмитрий Гладышев, сотрудник вашего казначейства возглавил региональное отделение, - сообщил Леонид Решетников, исполнительный директор исторического общества «Двуглавый орёл».- Что интересно, растет интерес к Николаю Второму среди людей в возрасте от 35 до 40 лет. Это представители нового поколения, которое хочет то, чего хотим мы - восстановления памяти нашего народа.