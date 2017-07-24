Двух жителей Кировска оштрафовали за размещение в соцсетях запрещённых музыкальных произведений

Социальные сети стали важной частью нашей жизни. По личным страницам в интернете работодатели порой выясняют подноготную соискателей или сотрудников, а вот прокуроры – склонность к экстремистским идеям, которые могут привести их авторов даже в суд. Например, в Кировске перед служителями Фемиды за неоднозначную музыку, размещённую в социальной сети, предстали сразу два местных жителя. Молодые люди поделились со своими подписчиками композициями, которые, как оказалось, входили в перечень экстремистских материалов. Делать это запрещает российский Кодекс об административных правонарушениях – такое действие приравнивается к массовому распространению, так как в интернете ознакомиться с экстремистскими материалами может неограниченное количество людей. Статья за такие деяния предполагает штрафы и даже административный арест.

Нарушение выявили в городской прокуратуре во время мониторинга Всемирной паутины. Разместивших публикации кировчан вызвали в надзорное ведомство, а административные дела передали в суд.

- Составлены постановления прокурора города об административных правонарушениях по статье 20.29 КоАП в отношении двух физических лиц, комментирует Евгений Григин, помощник прокурора Кировска. - Кировским городским судом дела рассмотрены и нарушителям назначены наказания в виде одной тысячи рублей штрафа каждому. В данном случае пользователи использовали реальные имена и, когда их вызывали для дачи объяснений, они подтвердили факт размещения этих материалов на своих страницах, признали вину. Им было назначено минимальное наказание.