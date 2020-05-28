Двух жителей Полярного оштрафовали за деятельность религиозной организации, признанной экстремистской на территории России

Речь идёт о Свидетелях Иеговы. Виктор Трофимов и Роман Маркин, соблюдая меры конспирации, организовывали собрания последователей запрещенной организации для изучения литературы о вероучении, молитвах богу Иегове.

Несмотря на ликвидацию религиозной группы в нашей стране, мужчины продолжали противоправную деятельность в Полярном.

Было возбуждено уголовное дело, суд назначил обвиняемым штрафы в размере 350 и 300 тысяч рублей. Осуждённые попытались оспорить решение, подав апелляцию. Мурманский областной суд отказал им в этом.

В итоге приговор остался без изменений и вступил в законную силу.