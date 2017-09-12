Двухпалубный лайнер «Чижик» ждёт победителя фотоконкурса «Разноцветный сентябрь»

Какой он «Разноцветный сентябрь»? Об этом мы узнаем довольно скоро. Редакция «Арктик-ТВ» совместно с базой отдыха «Чунга-чанга» проводят конкурс семейных фотографий. Главный приз - весёлые выходные на двухпалубном лайнере «Чижик».

Конкурс проходит в социальной сети «ВКонтакте», в официальной группе «Арктик-ТВ». Присылайте в редакцию свои ярки осенние фотоснимки, загружайте их в специальный альбом и, делайте репост. Итоги подведём в конце месяца, 29 сентября.

Победитель отправится в путешествие на остров «Чунга-Чанга». Подробную информацию ищите на странице нашего сообщества, а также на сайте «Арктик-ТВ.РФ».