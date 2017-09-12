День за днём с «Арктик-ТВ»12.09.17 19:30
Двухпалубный лайнер «Чижик» ждёт победителя фотоконкурса «Разноцветный сентябрь»
Какой он «Разноцветный сентябрь»? Об этом мы узнаем довольно скоро. Редакция «Арктик-ТВ» совместно с базой отдыха «Чунга-чанга» проводят конкурс семейных фотографий. Главный приз - весёлые выходные на двухпалубном лайнере «Чижик».
Конкурс проходит в социальной сети «ВКонтакте», в официальной группе «Арктик-ТВ». Присылайте в редакцию свои ярки осенние фотоснимки, загружайте их в специальный альбом и, делайте репост. Итоги подведём в конце месяца, 29 сентября.
Победитель отправится в путешествие на остров «Чунга-Чанга». Подробную информацию ищите на странице нашего сообщества, а также на сайте «Арктик-ТВ.РФ».
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 523 человека
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Последние комментарии
Гость
12.09.17 20:59
Когда отменят оплату за отопление летом в Мурманске? Ведь в городах средней полосы летом не платят, например, в Воронеже. А у нас что, другое государство? Или нужно В.В. Путина попросить помочь? **
Комментарий к новости:Тепло пошло в квартиры мурманчан
Юлия Бурак, заместитель директора по воспиательной работе МБОУ КШМ.
12.09.17 20:50
Я, как истинная патриотка РФ считаю, что визит господина Навального в город-герой Мурманск и его встреча несет ПРОВОКАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР! Господин Алексей Навальный - политический авантюрист, формирующи
Комментарий к новости:Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
NikoljG
12.09.17 13:38
В либеральном лагере возникли разногласия после муниципальных выборов в Москве, которые прошли в единый день голосования. Руководитель штаба Дмитрия Гудкова Максим Кац обвинил Алексея Навального в то
Комментарий к новости:Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
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