Двум жителям Мурманска предъявлено обвинение в хранении и сбыте поддельных купюр достоинством 5 тысяч рублей

В конце лета полицейскими был выявлен канал доставки фальшивых денег в наш регион. В ходе специальных мероприятий в посёлке Зеленоборский был задержан вместе с подельником ранее судимый житель областного центра. В автомобиле, на котором передвигались злоумышленники, были найдены 18 поддельных купюр достоинством в 5 тысяч рублей.

Денежные средства были изъяты и отправлены на экспертизу, которая показала, что все купюры были изготовлены одинаковым способом и очень высокого качества. Молодые люди приобрели их в Санкт-Петербурге и везли в столицу Заполярья для дальнейшего сбыта. В Карелии они даже успели ими расплатиться два раза - приобрели у местных жителей ягоды и заправили автомобиль на одной из заправочных станций.

В ходе следствия, обвиняемые свою вину не признали, они отказались от своих первоначальных показаний. Однако, собранных доказательств достаточно для передачи уголовного дела в суд.

- В настоящее время расследование уголовного дела завершено, - комментирует Юлия Кузнецова, следователь Следственного УМВД по Мурманской области, - с утверждённым прокурором обвинительным заключением. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения его по существу. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.