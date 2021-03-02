Дядя Миша - в Заполярье

Известный спортсмен, тяжелоатлет и пауэрлифтер Михаил Кокляев посетил Оленегорск. В город он приехал, чтобы поддержать участников местных соревнований по становой тяге и народному жиму.

Турнир собрал под одной крышей 40 спортсменов со всей области. Учебно-спортивный центр такие соревнования у себя на площадке проводит впервые, что вовсе не помешало организовать их на должном уровне, да ещё и знаменитого гостя пригласить.

Михаил Кокляев, известный так же как дядя Миша. Он в своё время установил несколько рекордов России в различных силовых дисциплинах. Теперь же спортсмен всё чаще мелькает на экранах телеканалов в роли боксера-любителя. Например, недавно зрители могли видеть его бой с Артемом Тарасовым, а до это Кокляев сходился на ринге с Александром Емельяненко.