Дятел потерял ориентиры: хотел переждать зиму в тёплых краях, но фатально ошибся, оказавшись в Заполярье

Путешествие дятла могло стать последним в его жизни, но пернатого приютила орнитолог Наталья Раевская.

Аркаша, так назвали его временные хозяева, летел над Баренцевом морем и уже изрядно устал. Обессиленного пернатого обнаружили научные сотрудники ПИНРО, которые направлялись в экспедицию на судне «Вильнюс».

Они и спасли птицу, сбившуюся с курса. Сама Наталья Раевская, в руках которой оказался пернатый путешественник, рассказала, что Аркаше обеспечили условия класса люкс, а сотрудники и команда судна принимали участие в судьбе и обеспечении птицы: делились вкусными орешками и даже раздобыли стройматериалы для любимого дела.