Дьявол подтолкнул мурманчанина на кражу пожертвований из храма Спас-на-Водах

Житель областного центра совершил дерзкую кражу в мурманском Свято-Преображенском морском соборе. Молодой человек вынес массивный ящик с пожертвованиями прихожан, его не смущали ни видеокамера, ни свидетели злодеяния.

Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть местного отдела полиции. Прибывшие на месте происшествия полицейские, обследовав территорию храма, смогли установить человека, который причастен к краже. Им оказался мурманчанин, 1984 года рождения. Незамедлительно сотрудники правоохранительных органов смогли задержать мужчину и доставить его в отделение полиции.

Позже мурманчанин признался в содеянном и рассказал, что зашёл в храм за водой и увидел ящик с пожертвованиями. Когда за ним никто не наблюдал, то он похитил его. Деньги он забрал, взломав коробку, которую выбросил рядом с храмом.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. За совершённое преступление мурманчанину грозит до двух лет лишения свободы.