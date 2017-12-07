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День за днём с «Арктик-ТВ»07.12.17 19:30

«Дым» из колонии строгого режима № 18 разлетелся по всей России

В исправительной колонии строгого режима № 18 в пгт.Мурмаши плановый обыск личных вещей заключённых принял неожиданный поворот. Подопечные УФСИН утроили бунт, сжигая запрещённые вещи, организуя провокационные акции.

В этой исправительной колонии отбывают наказание рецидивисты - зачастую отпетые мошенники и убийцы. Осмотр их личных вещей проводится тут регулярно. По протоколу в мероприятии принимают участие не только сотрудники исправительного учреждения, но и представитель прокуратуры, руководство Управления Федеральной службы исполнения наказаний и спецподразделения, которые обеспечивают личную безопасность сотрудников. Вот только этот визит пошёл не по плану.

- Во время обыска были обнаружены запрещённые к использованию на территории исправительного учреждения предметы, - комментирует Ольга Столярова, начальник пресс-службы УФСИН России  по Мурманской области. - Во время изъятия этих предметов группе отрицательно настроенных осуждённых не понравилось это и они с целью сокрытия части запрещённых предметов разожгли огонь на площадке локального участка и начали сжигать запрещённые предметы.

В костёр полетело не только то, что не успели отобрать сотрудники колонии, но и матрацы и даже кровати. Как уверяет пресс-служба регионального УФСИН,  нарушителей режима быстро успокоили, действовали строго по протоколу, физическую силу и спецсредства не применяли. Однако, в средства массовой информации просочились сообщения о том, что несколько заключённых перерезали себе вены.

- Эта информация не соответствует действительности. На самом деле в колонии есть несколько осужденных, которые находясь в  строгих условиях отбывания наказания, - пояснила Ольга Столярова, начальник пресс-службы УФСИН России по Мурманской области. - Они демонстративно, шантажируя сотрудников, совершили попытку нанести себе порезы на предплечье. Медперсонал на месте осмотрел осуждённых и вынес вердикт: их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В этот же вечер, после планового ужина, начальник регионального Управления Федеральной службы исполнения наказания прибыл в колонию и провёл личные беседы с заключёнными. Для того чтобы успокоить родственников сидельцев, сегодня заключённым выделили дополнительное время на звонки близким.

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