Дым, огонь и громкие хлопки напугали жителей Ленинского района Мурманска

Жителей Ленинского округа города Мурманска испугали громкие хлопки и столб дыма.

В районе котельной «Северная» произошло возгорание деревянного склада, который принадлежит компании «ТЭКОС». Очевидцы сообщали, что дым от пожара стоял удушающий, затем последовало несколько хлопков, которые не на шутку растревожили очевидцев ЧП.

В соцсетях выдвигались разные предположения, некоторые заверяли, что горит мазут и пророчили отключение горячей воды во всем районе. Как оказалось, в бытовом строении хранились 4 баллона с ацетиленом. Они то и взорвались. Пострадавших нет.

Владимир Мартышенко, начальник СПТ ФПС территориального гарнизона ГУ МЧС России по Мурманской области: «Пожару был присвоен второй уровень, к месту выехали восемь пожарных машин. Было открытое горение на площади 100 квадратных метров. Пожар локализован, угрозы стоящим рядом зданиям нет».