Дымом от горящего гаража любовались мурманчане

Сегодня днём в подсобном помещении рядом с Мурманским драматическим театром Северного флота вспыхнул пожар. По информации МЧС, пострадавших во время ЧП нет.

Гараж, стоящий рядом со зданием театра Северного флота загорелся днём, чёрный столп дыма, поднимающийся над местом ЧП, был виден за несколько километров. Огонь распространялся довольно быстро, что хорошо видно по кадрам, снятым очевидцами. Но оно и не удивительно, ведь в основе здания деревянная конструкция, покрытая металлическими листами.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, спустя 40 минут возгорание полностью ликвидировали.