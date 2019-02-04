«Дышите – не дышите» - медики «лечат» северян смехом!

Пять ярких команд Мурманского клуба весёлых и находчивых среди учреждений здравоохранения с первых минут игры буквально покорили жюри, болельщиков и зрителей, которые собрались в концертном зале центра «Лапландия» на первый в истории региона медицинский КВН.

Дебют на большой сцене и сразу серьёзная заявка на успех – каждая из пяти команд КВН среди медицинских работников достойна отдельного внимания, креативна, талантлива и неповторима. Важно, что все шутки они придумывают сами, может быть, в этом и есть залог успеха. Первый зритель и главный советчик команды «Врачебная тайна» - главный врач. Ребята уверены, чтобы было смешно, к шуткам нужно подходить со всей серьёзностью. «Долго и муторно, исключая слова, подбирая, выбирая, приглашая людей, которые не имеют отношения к КВНу, чтобы они оценили находку, смотрим на их реакцию, оцениваем, заходит она или нет», - делится своим опытом поиска шуток Алексей Казначеев, участник команды КВН «Врачебная тайна»

Перед началом большого праздника смеха команды сильно волнуются. Последние репетиции за кулисами и вот, они уже готовы выйти на сцену, чтобы зажечь зал, показать, что мурманские врачи умеют не только вовремя прийти на помощь, вылечить, спасти жизнь. Они ещё раз доказывают, что смех лучшее лекарство. Как гласит гимн КВН: «В стороне не остался никто, даже ведущий».

Пионерами КВНа областного Минздрава стали сотрудники областной больницы. И тут без участия и поддержки главного врача никуда. «Мы в нашей больнице понимаем, что мы много работаем, поэтому должны хорошо отдыхать, - говорит перед началом конкурса Александра Будова, главный врач ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина». - Провели свой КВН. Было четыре команды. Мы все смеялись до слез. И Валерий Геннадиевич, наш министр, который присутствовал в прошлом году на нашем КВНе, решил повторить это, но теперь среди медицинских организаций региона. Наша команда упорно готовилась, та версия, которая будет сегодня представлена, это девятый вариант первоначального сценария. Я не видела ни одно выступление, поэтому сегодняшнее для меня будет сюрприз. Я хочу пожелать всем командам успеха. Мы начинаем КВН!».

И начали, да так успешно, что в планах главы регионального Минздрава создать свою областную лигу КВН. И команды этого по праву заслуживают. Ведь шутки, которыми они с первых минут выступления завоевали сердца зрителей, не только весёлые, но и актуальные: про медицину, про жизнь, про нас с вами. «В больших коллективах уже КВНы проводились, а вот такого праздника, когда между собой встречаются различные медучреждения региона, это впервые, - с удовлетворением отмечает Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. – А идея родилась, когда меня пригласила областная больница к себе на КВН. Учитывая, что больница большая, отделений много было принято решение провести большой КВН. Я в финале вышел, сказал, спасибо, ребята, что подарили идею. Я вам обещаю, что мы проведём медицинский КВН среди всех. И у нас пять команд откликнулись. Мы потом, может быть, даже свою лигу создадим».

Компетентное жюри знает все трудности врачебных будней, в юморе тоже отлично разбирается. Ведь КВН для медработников не только возможность проявить таланты, но и способ спастись от профессионального выгорания, зарядиться позитивом и снова со всей отдачей вернуться на работу.

«Очень важное мероприятие, - отмечает Татьяна Кусайко, член жюри, член Совета Федерации от Мурманской области. - Мы часто слышим о том, что врачи имеют статус профессионального выгорания, поэтому такое общение – это участие в общественной жизни, открытие своих творческих талантов. Это творческий отдых, я бы сказала. Я здесь вижу много молодых людей, я надеюсь, что здесь представители семей наших медработников. И это одно из проявлений, я думаю профориентации».

Без сомнения, глядя на позитивных и ярких участников конкурса, хочется к ним присоединиться. Общее дело, настрой на победу, желание нести радость людям, что может сплотить сильнее?

«Мы первый раз участвуем в такого рода мероприятии. Но время репетиций очень сплотило нас, - рассказывает Валерия Андреева, капитан команды КВН «Врачи без границ». - И мы надеемся на хороший, отличный результат».

По мнению экспертов, медицинский КВН Заполярья способен стать гордостью региона. «Мы готовимся к Высшей лиге КВН среди медицинских работников. Это здорово! Мы преуспели в спорте, мы преуспели во многих направлениях духовной жизни. А сегодня мы выходим на новый уровень. И этот уровень достаточно высок», - считает Надежда Максимова, член жюри, депутат Мурманской областной Думы.

Хороши на сцене были все команды. Но правила игры таковы - должен быть победитель.

По итогам игры лидером стала команда Мурманской областной больницы «Дышите – не дышите», которая опередила «Акул медицины» - медсанчасти «Севрыба» всего на ноль целых и два десятых балла. Бронзовыми призёрами стала команда «Врачебная тайна» из Мурманского областного клинического многопрофильного центра.