Дышите глубоко и медленно: заполярных медиков научили бороться с выгоранием на работе

Как справиться с выгоранием на работе? Для заполярных медиков в Мурманской областной научной библиотеке провели тренинг специалисты проекта «Феникс».

У многих из нас бывали признаки выгорания, а именно: хроническая усталость, нарушение сна, потеря интереса к работе, раздражительность. Как справиться с этим сотрудникам здравоохранения, рассказали на семинаре в Мурманской областной научной библиотеки.

Татьяна Мельникова, президент Ассоциации работников со средним специальным медицинским образованием Мурманской области: «Это очень важное мероприятие для медицинских работников, т.к. медицинский работник является тоже помогающей профессией и профессиональное выгорание – это очень актуальная проблема, поэтому им надо научиться с этим справляться в первую очередь. Это как в самолёте - первому кому маску надеть? Себе! Так и тут: сначала надо, чтобы здоровым быть самим, а потом уже оказывать помощь людям».

Проект «Служба психологического сопровождения специалистов помогающих профессий «Феникс» реализуется при поддержке президентского гранта.

Анна Куликова, спикер проекта «Лидеры перемен»: «Программа семинара-тренинга дала возможность понять, что это эффективный способ поддержания данной категории специалистов. Горят те, кто сгорают. Специалисты помогающих профессий горят как никто другой. Медицинские работники – это та категория, которая больше всего нуждается в помощи и поддержке».

Медсестры, фельдшеры и врачи всегда готовы прийти на помощь своим пациентам. А чтобы работа спорилась, они сами должны быть оптимистичны и здоровы физически и эмоционально. В этом уверена медицинская сестра отделения реанимации Мурманской областной больницы Наталья Куликова.

Наталья Куликова, старшая медицинская сестра реанимации №2 МОКБ им. Баяндина: «Нужно очень глубоко вдохнуть, если какая-то стрессовая ситуация, потом медленно-медленно выдыхать в несколько этапов. То есть, как бы получается, что вы дышите глубоко и медленно вдыхаете воздух носом, а потом постепенно выдыхаете. Это одно из упражнений, которое нам сегодня показали».

Участники семинара получили не только теоретические, но и практические знания. Навыки самоуспокоения и медитации, которые позволят самостоятельно справиться со стрессом.