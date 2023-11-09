Дышите, не дышите: в Мурманской областной больнице проходит неделя информирования о заболеваниях дыхательной системы

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» посетила доктора, врача-пульмонолога и узнала у него, какие самые частые заболевания, а так же, как проходить диагностику и какой должна быть профилактика.

Заболевания дыхательной системы в наши дни только учащаются. У многих это постковидные последствия. В рамках недели информирования о заболеваниях дыхательной системы врач-пульмонолог областной больницы рассказала о самых распространённых случаях.

Любовь Мукиенко, врач-пульмонолог КДЦ МОКБ: «По пульмонологическому профилю достаточно большое количество заболеваний и наиболее часто к пульмонологу обращаются, как правило, люди с хроническими бронхитами, бронхиальными астмами, заболеваниями лёгких, связанных с отдышкой. Необязательно пульмонологического профиля, но и сопутствующие патологии, в том числе кардиальной, эндокринологической и другими. Профессиональные патологии очень часто случаются, например, затяжные процессы после ОРВИ».

Как только появились первые признаки плохого самочувствия, нужно идти к терапевту. Пациента направят на спирографию, благодаря которой оценят объёмы дыхательных путей, лёгких и бронхов. Сделают флюорограмму или рентген грудной клетки. После назначат лечение, а при необходимости – отправят к пульмонологу, который возьмёт пациента под свою опеку. Однако, это что касается лечения, то есть ещё и профилактика, про которую стоит помнить в первую очередь.

Любовь Мукиенко, врач-пульмонолог КДЦ МОКБ: «Надо своевременно обращаться за лечением, выполнять строго рекомендации своего лечащего врача – терапевта, вести здоровый образ жизни. Курение мы сразу исключаем. Больше прогулок, занятий спортом. Лёгкие любят вентиляцию. Если вы гуляете, не сидите на месте около телевизора, активно занимаетесь собой, ведёте активный образ жизни, то в этом случае, наверное, с позитивным настроем, болезни лёгких не будет».

Мария Анатольевна уже в течении нескольких лет приезжает в больницу из Никеля, обычно это делает дважды в год. Сейчас это сделать ещё проще, благодаря бесплатным шаттлам, которые недавно запустили по всей области.

Мария Хомутова, пациент, п. Никель: «Чувствую себя стабильно хорошо, благодаря не только своим усилиям, но и благодаря усилиям врачей-пульмонологов, в частности. Очень замечательная женщина. Привезла с собою кучу карт, всё она мне просмотрела, сде6лала вывод и сказала, что в общем-то, неплохо».

По словам врача-пульмонолога, лечение дыхательных органов в Мурманской области идёт в ногу со временем. А все нововведения, которые есть в России, осваиваются местными пульмонологами.