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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.11.19 19:30

ДЮСШ № 17 – дали новую жизнь

Недавно в детско-юношеской спортивной школе № 17 завершили  масштабную реконструкцию. А до этого учреждение объединили со спортивными школами №№ 5 и 18. Теперь здесь развивают сразу шесть видов спорта: плавание, шахматы, настольный теннис, дзюдо, тхэквондо и кобудо. Обучаются этим направлениям  915 человек.

«Это был даже не капитальный ремонт, а восстановление, потому что здание действительно было заброшенное,  - рассказывает Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. – Мы обсуждали: восстанавливать или может быть даже снести здание. Но теперь новую жизнь мы в него вдохнули. Не сразу получилось, но всё-таки отремонтировали, были выделены бюджетные деньги. Сейчас практически все современные технологии в здании применены, обратите внимание: вентиляция, отопление. Самое главное, что детям здесь комфортно».

Занимается с учениками 17 тренеров-преподавателей, среди которых есть мастера спорта, мастера спорта международного класса и обладатели мастерской степени «Чёрный пояс» по боевым единоборствам.

Но не все дети, которые сегодня хотят заниматься, могут быть приняты в школу. К сожалению, преподавателей и тренеров не хватает.

За время работы спортивной школы подготовлен один  мастер спорта, более 25 кандидатов в мастера спорта, 680 обучающихся имеет массовые разряды. А с новым ремонтом учреждение сможет подготовить ещё больше спортсменов, которые также будут способны достигнуть не меньших высот.

«Здесь была внутренняя перепланировка, чтобы увеличить залы, но несущие стены все остались на прежнем месте,  - рассказывает Сергей Тян, директор КДЮСШ № 17 города Мурманска. – Здесь теперь вентиляция великолепная, освещение, отопление и, самое главное,  наша территория вокруг школы есть, где у нас стоит спортивная площадка. Теперь дети могут заниматься и на улице».

Изменениям радуется и юные спортсмены. «Благодаря перепланировке залов, заниматься стало гораздо удобнее», - поделился Тигран Мусатян, ученик КДЮСШ № 17 города Мурманска. - До ремонта зал выглядел меньше, он был не таким удобным. А сейчас зал очень удобный, намного удобней: здесь больше места, он длинный и он без углов. Работать стало легче и легче встать по парам для того чтобы работать».

Теперь дети могут заниматься любимым делом в комфортных условиях. А опытные специалисты проследят, чтобы их воспитанники развивали свои навыки и занимали на соревнованиях первые места.

 

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