«Дюймовочка на новый лад»: артисты инклюзивного театра готовятся к премьере

В Мурманске развивается инклюзивный театр - направление в искусстве, в котором актёры с особенностями являются равноправными участниками творческого процесса.

Студенческое объединение МАГУ «Содружество равных возможностей» уже несколько лет занимается социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Наиболее успешным направлением в работе студенты и преподаватели отмечают инклюзивный театр, с помощью которого получается раскрыть таланты ребёнка, а главное, сформировать у него ключевые жизненные компетенции.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике ФГБОУ ВО «МАГУ»: «Здесь речь идёт о двух сторонах взаимодействия. Первая сторона - студенчество получает опыт работы с ребятами, потому что это педагогические направления в основном или организация работы с молодёжью, или социальная работа. Здесь прокачка профессиональных компетенций. Для потребителей - для ребят, которые становятся субъектами и вовлекаются в эти процессы, мне кажется, это разные процессы: общение, какие-то оздоровительные практики, это и помощь родителям, которые подчас опускают руки».

«Содружество равных возможностей» не раз становилось победителем всероссийских конкурсов социальных практик. Ребята отлично зарекомендовали себя не только на уровне региона, но и страны. И поэтому, когда у организации возникла проблема с отсутствием помещения для репетиций, власть отреагировала быстро.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Обратился к директору «Кировки», чтобы она пошла на встречу. Тем более, занятия не так часто здесь проводятся. Детишкам такое место доступно, поэтому спасибо Маргарите Сергеевне, она пошла на встречу и место это предоставила. Дети могут заниматься здесь, как сейчас мы видели на репетиции. Чтобы такое место у них было, чтобы они могли знать и быть уверены в том, что когда им востребуется, например, раз в месяц, то они могли приходить и заниматься».

Помимо закрепленного за ними помещения, теперь ребят поддерживают и материально.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Для того, чтобы они могли шить костюмы, понимая, что это за счёт родителей, они сами делают, чтобы их дети участвовали, привыкали к активной жизни. Конечно, помог им, чтобы им выделили денежные средства, чтобы они могли пошить костюмы на этот спектакль и последующие».

Ближайший спектакль инклюзивного театра состоится 20 мая. Студенты и дети представят зрителям «Дюймовочку» адаптированную под современные реалии. Можно сказать, что это первая масштабная работа, так как до этого школьники участвовали лишь в коротких постановках.

Людмила Голуб, студентка 3 курса психолого-педагогического института МАГУ: «Детям нравится. Родители отмечают положительные изменения в эмоциональном фоне детей. У них раскрывается их творческий потенциал. Дети раскрыли свои коммуникативные способности, навыки. Мне кажется, деятельность театра помогает развиваться им как личностям».

Также родители принимали участие и в разработке сценария, чтобы каждому ребёнку была подобрана комфортная роль.

Мария Николаева, мама особенной девочки: «Мы работали над сценарием, чтобы понимать всё. Например, моя Мая не говорит. Надо было придумать, как обыграть это, чтобы за неё озвучка шла, чтобы это было эстетично для зрителей. Конечно, в первую очередь мы это делаем для своих детей, но и огромную важность для нас имеет, чтобы это понравилось зрителем, потому что на спектакль придут ребята из школы, классные руководители, чтобы им понравилось, чтобы они захотели присоединиться, чтобы они захотели дальше приходить, участвовать и, чтобы они сказали: «Вау, это было классно!».

Неравнодушная молодёжь твёрдо нацелена развивать инклюзивную культуру в регионе, поэтому приглашает к себе таких же творческих и активных людей.