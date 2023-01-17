День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.01.23 19:30
«Джунгли парк» открыт для мурманчан и гостей города
Новогодние торжества прошли, но детям всегда хочется внимания, веселья и праздника. Подарить им незабываемые эмоции можно в «Джунгли парке».
Для всех тех, кто активно изучает окружающий мир или просто очень любит животных, будет интересна к посещению выставка-зоопарк «Джунгли парк». Здесь можно увидеть экзотических особей, покормить четвероногих лакомством и даже увидеть настоящее зоошоу. Например, как попугай Ара качает пресс.
Или как метровая шпороносная черепаха катает на панцире лемура.
Помимо этого, посетители узнают много интересной информации. Опытные гиды расскажут про уход за животными, их происхождение и привычки.
Такое занимательное времяпровождение надолго останется в памяти и точно понравится вашему ребёнку. «Джунгли парк» работает в торгово-развлекательном комплексе «Плазма» до 22 января.
Комментарии
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
TheBat
13.01.23 09:57
Да.странный совет перед походом на почту уточнять ситуацию по телефону Все знают,что на почте в течении дня не поднимают трубки телефона вообще. Что дальше делать?
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Fylhtq95
11.01.23 14:23
Меня шокирует средний возраст ушедших в мир иной мужчин - 67 лет!!! Семь лет на заслуженном отдыхе при северном пенсионном возрасте. Это как-то противоречит нашему лозунгу "На Севере - жить!"
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