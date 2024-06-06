«Единая Россия» готова поддержать кандидатуру Андрея Чибиса на предстоящих выборах главы региона

Андрей Чибис встретился в Москве с Дмитрием Медведевым. В ходе деловой беседы губернатор Мурманской области и заместитель председателя Совета безопасности России обсудили успехи развития Мурманской области за последние пять лет, а также создание арктического научно-технологического кластера на базе Кольского научного центра Российской академии наук.

Кольский научный центр в Апатитах имеет мощный потенциал, уверен глава региона. И для дальнейшего развития КНЦ необходимо создать на его базе арктический научно-технологический кластер. С просьбой о поддержке этой инициативы Андрей Чибис обратился к Дмитрию Медведеву, который в свою очередь подчеркнул, что проект необходим и наш регион может стать базой по исследованию Арктики.

- Там есть очень неплохие примеры последнего периода. Вместе с «ФосАгро» КНЦ РАН ввёл новый объект, где работают молодые учёные. Они исследуют горные породы и обеспечивают на перспективу прогнозы по новым запасам сырья, из которого делаются минеральные удобрения.

Участники встречи обсудили вопрос развития Заполярья в последние годы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прошлый год для нас был рекордный, победоносный для всей большой команды, для всех жителей. Приехало к нам жить и работать больше, чем уехало. Это для нас серьёзная победа. Первый и единственный ТОР «Столица Арктики» есть у нас. Она появилась благодаря вашей поддержке, я к вам тогда обращался. Механизм работает по-настоящему».

В том числе речь шла о логистическом потенциале региона, о реализации проекта по газификации, перспективах добычи лития.

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ: «Это очень неплохие достижения за последние годы. И в части подъёма экономики, крупных проектов. Некоторые из них носят беспрецедентный характер. И конечно, не в меньшей степени, а в большей – улучшение жизни людей, их желание оставаться, работать, жить в Мурманской области. Это всё даёт основания, что работа добротная, качественная».

В ходе встречи Дмитрий Медведев подчеркнул, что партия готова поддержать кандидатуру Андрея Чибиса на предстоящих выборах главы региона.