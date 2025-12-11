Единовременную выплату к Новому году получат все работники бюджетной сферы Мурманской области

Об этом заявил Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

Выплаты предназначены для 60 тысяч человек, в их число входят педагоги общего и дополнительного образования, воспитатели, преподаватели СПО, тренеры, учителя школ искусств, а также педагоги детских домов. А также младшие воспитатели, врачи средний и младший медицинский персонал, социальные работники, работники культуры, пожарные и спасатели.

На эти цели правительство Мурманской области направит 3 млрд рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Напомню, что это стало возможным благодаря поддержке Президента РФ, потому что на недавней встрече мы обсуждали необходимость поддержки. Такое решение было принято после поручения президента, и соответствующие возможности появились».