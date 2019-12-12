Единственный авианосец России опять «прославился» на весь мир

В Мурманске на территории 35 судоремонтного завода при проведении ремонтных на тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» произошёл пожар.

Кадры, которые вы видите, предоставлены интернет сообществом «Регион51». На видео заметно, что пожар произошёл в носовой части судна, дым вырывается из под обшивки с правой стороны борта. Согласно официальному сообщению Северного флота при проведении сварочных работ в одном из отсеков произошло задымление. Группой военнослужащих из состава экипажа корабля и пожарным расчётом судоремонтного завода очаг был локализован, рабочих завода эвакуировали.

Двум военным, участвовавшим с первых минут в ликвидации ЧП и получившим травмы дыхательных путей, оказана медицинская помощь. В сообщении так же подчеркивается, что боеприпасов и вооружения на корабле нет.

Чуть позже появилась информация о том, что на 35-й завод, прервав приём граждан, выехал губернатор Андрей Чибис. Глава региона подчеркнул, что на месте происшествия работает штаб оперативного реагирования, а оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле министра здравоохранения области.

Так же стало известно уже о 10 пострадавших. Состояние девяти пациентов оценивается ближе к средней степени тяжести, одного пострадавшего – тяжёлое.