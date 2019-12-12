Единственный и верный путь - путь без наркотиков

«Арктик-ТВ» продолжает серию сюжетов, посвященных теме борьбы с наркотической зависимостью. Опасной игре с наркотиками противостоит счастливая жизнь без вредных и опасных привычек. С реальными эмоциями, искренним смехом, интересными людьми рядом и возможностями для самореализации.

Сегодня нашими собеседниками стали молодые и активные жители Заполярья, которые рассказали о творческой реализации, о возможностях проявить себя и получить яркие эмоции, выбирая при этом только здоровый образ жизни и категорически отказываясь от губительных игр с наркотиками.

В век информационных технологий, когда практически каждый имеет странички в социальных сетях и возможность переписываться круглосуточно, подросткам не хватает ощущения собственной необходимости. Молодые лидеры Мурманской области уверены, в регионе есть тысячи вариантов для самореализации. Если ты прирожденный организатор, знаешь или хочешь научиться работать в коллективе или даже открыть собственное дело, то тебе поможет участие в форумах. Один из таких, проходящий под жарким крымским солнцем, «Таврида».

«Прежде всего, это яркие эмоции, это огромные возможности и это шанс стать действительно тем, кем ты хочешь стать, - говорит Игорь Пусачев, посол «Тавриды» в Мурманской области. - Это шанс открыть в себе какие-то новые таланты, это шанс познакомиться с яркими интересными людьми, которые помогут тебе в реализации твоих идей».

Такие масштабные и яркие события объединяют людей одной профессии, дают возможность узнать новое и познакомиться с известными людьми, поделиться своими идеями и даже получить финансирование на их реализацию.

«У ребят имеется реальная возможность получить грантовую поддержку на форуме «Таврида», - говорит Игорь Пусачев, посол «Тавриды» в Мурманской области. – За четыре года были направлены почти 70 миллионов рублей на поддержку инициатив ребят».

Если тебе нравится помогать людям и ты хочешь стать частью интересных событий в своем городе, то можно стать волонтёром. Волонтеры - это люди, которые задействованы в самых разных сферах жизни, одни заботятся о природе, другие занимаются организацией праздников и форумов. Есть в области и те ребята, которые участвуют в патриотических акциях, помогают ветеранам и сохраняют память о войне - «Волонтеры Победы».

Руководитель проекта, который объединяет более тысячи человек по всей области, Ирина Гапонова считает, что главное в работе с молодёжью - разглядеть, что вызывает интерес у подростков. «Естественно, подогревать интерес, если видно, что ребёнка, подростка, молодого человека не интересует то или иное мероприятие, - делится своими методами работы Ирина Гапонова, руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», - та или иная сфера деятельности, то следует искать новые ключики, как говорится, для того, чтобы удержать чем-то более интересным».

Ирина не понаслышке знает, как важно пропагандировать здоровый образ жизни и объяснять молодежи, почему не стоит даже пробовать запрещенные вещества. Но тех, кто когда-то ошибся, можно спасти, считает волонтёр.

«Я видела, как ребята, приходящие даже в волонтёрское движение, просто занимаясь чем-то полезным для общества, уходили с кривой дорожки, - рассказывает Ирина Гапонова, руководитель регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». - Поскольку интерес пропадал! Всё же зависит, в какой компании ты находишься и от твоего окружения».

Ещё одна возможность реализовать себя и найти новых друзей - занятия спортом. Физические нагрузки, как на профессиональном, так и на любительском уровне закаляют и тело и дух. Григорий Менухов занимается восточными единоборствами уже несколько лет, молодой человек-победитель и призер региональных и всероссийских соревнований. «На тренировках нас учат, как правильно бить, как правильно разговаривать, как правильно жить, - рассказывает Григорий Менухов, спортсмен, воспитанник ДЮСШ № 17. - Это очень помогает духовному развитию. Я, благодаря этому спорту, понял, что мне нужно в жизни. Обозначил цель. И верно иду к ней».

Тренер Григория Сергей Николаевич Тян всем своим ребятам с раннего детства объясняет: запрещённые вещества настоящему мужчине, борцу не нужны. Сергея Тяна даже удостоили награды за пропаганду здорового образа жизни: «Поэтому мы и сотрудничали со всеми силовыми структурами, потому что там мужчины в погонах - офицеры, они так же своим примером воодушевляют наших парней, - рассказывает тренер Сергей Тян.

Жизнь без наркотиков - это палитра ярких красок, горизонт возможностей и огромный спектр положительных эмоций. А тех, кто выбрал правильный жизненных путь, ждут и дополнительные бонусы. Так, волонтёрство поможет наладить социальные связи и в будущем найти работу, спорт подарит хорошее настроение и красивое тело, игра в КВН - научит легко находить выход из сложной ситуации и поможет стать душой компании, а участие в форумах может стать началом большого и интересного проекта и даже собственного бизнеса. Попробовать себя в чём-то новом и интересном может каждый, ребят ждут добрые и понимающие наставники. Главное, выбрать для себя единственный и верный путь - путь без наркотиков.